Roma-Fiorentina: i precedenti

Roma e Fiorentina si sono affrontate in tutto 162 volte in Serie A e il bilancio totale dei precedenti parla di 54 vittorie dei giallorossi, 60 pareggi e 48 affermazioni dei viola. Quando si è giocato nella capitale, 38 volte ha vinto la Roma, mentre i pareggi sono 28 e le affermazioni gigliate 15.

Roma-Fiorentina: non solo campionato

Tra i precedenti allo Olimpico tra Roma e Fiorentina ci sono anche due sfide che non riguardano il campionato: stiamo parlando della Supercoppa Italiana vinta dai giallorossi per 3-0 (Candela, Montella e Totti) del 19 agosto 2001 e la partita di Europa League del 19 marzo 2015 conclusasi ancora con un 3-0 ma stavolta in favore dei viola (Gonzalo Rodriguez su rigore, Alonso e Basanta).

Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha affrontato la Roma 11 volte, ma solo in due occasioni è uscito dal campo vincitore, mentre in tre occasioni ha portato a casa un pareggio, in sei occasione è stato sconfitto. L’ultimo precedente, che è poi l’unico confronto tra Iachini e il tecnico giallorosso Paulo Fonseca, è quello della stagione 2019-2020 giocatori lo scorso 26 luglio e terminato con il punteggio di 2-1 in favore della Roma. Le reti portano la firma di Veretout (doppietta dal dischetto per l’ex di turno) e Milenkovic per i toscani.

La Roma aveva vinto anche la sfida d’andata, giocata il 21 dicembre 2019: 4-1 in favore dei giallorossi in virtù delle reti di Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo; inutile la marcatura viola di Badelj.

Il primo Roma-Fiorentina

Il primo incrocio tra Roma e Fiorentina in Serie A risale al 17 aprile del 1932 e si è disputato al Campo Testaccio. Il match si è concluso allora con il punteggio di 1-1 in virtù delle reti di Petrone su rigore (F) e Chini Luduena (R). La prima vittoria della Fiorentina a Roma contro i giallorossi si è verificata invece il 10 novembre del 1935: 1-0 il punteggio finale grazie alla marcatura di Carlos Gringa.