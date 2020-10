Serie A, gli anticipi di oggi. L’Inter cerca riscatto col Parma

Sono tre gli anticipi del sabato validi per la sesta giornata di Serie A 2020/2021. Alle 15:00 l’Atalanta scende in campo all’Ezio Scida di Crotone, alle ore 18.00 sarà la volta dell’Inter che affronterà in casa il Parma mentre alle 20.45 si giocherà Bologna-Cagliari.

La squadra di Antonio Conte, reduce in campionato dalla vittoria con il Genoa della settimana scorsa, affrontando gli emiliani cercherà di farsi perdonare il pareggio di martedì in Champions League contro un non irresistibile Shakhtar Donetsk. Il Parma vuole la prima vittoria in trasferta, all’ultimo turno aveva rimediato un pareggio con il neo promosso Spezia.

Sesta giornata di Serie A, partite di sabato 31 ottobre

Ore 15:00 Crotone – Atalanta

Ore 18:00 Inter – Parma

Ore 20:45 Bologna – Cagliari

Dove vedere le tre partite di oggi

Inter-Parma può essere vista su Sky Sport Serie A (satellite, al canale 202 e 249; digitale terrestre, al numero 483), Sky Sport (canale 251), in streaming con Sky Go o con l’acquisto di un singolo ticket su Now TV.

Crotone-Atalanta sarà in diretta tv su Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251). Bologna-Cagliari sarà trasmessa in diretta e in streaming da DAZN e su DAZN1 per gli abbonati Sky che hanno aderito all’offerta (canale 209).