L’ex arbitro Graziano Cesari ha parlato del gol di Acerbi e della presunta irregolarità di quest’ultimo in Roma-Inter

Altro che gol irregolare. Graziano Cesari è intervenuto a Sportmediaset, dove ha confermato la bontà della rete di Francesco Acerbi valida per il momentaneo vantaggio dei nerazzurri in Roma-Inter.

ROMA-INTER – «Decisione perfetta. Il Var invita alla review Guida per una presunta irregolarità di Thuram su Rui Patricio. L‘attaccante interista non tenta di giocare il pallone, non disturba la visuale del portiere, non impatta né interferisce sulle capacità del portiere di giocare il pallone. Quindi corretta la chiamata Var e corretta la decisione finale di Guida. Nessuna infrazione alla regola 11 del fuorigioco».

L’articolo Roma Inter, Cesari sul gol di Acerbi: «Decisione perfetta, l’ho capito da questa cosa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG