Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha scelto la formazione contro l’Inter nel big match in programma domani

Daniele De Rossi ha scelto la formazione da schierare in Roma-Inter secondo quanto riportato da Sky Sport. Il neo tecnico giallorosso dovrebbe far scendere in campo lo stesso undici iniziale visto con il Cagliari.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

