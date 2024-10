L’ex centrocampista Olivier Dacourt mostra di seguire ancora le gare delle due squadre in cui ha giocato. Olivier Dacourt ha giocato in anticipo Roma-Inter; ecco le sue impressioni alla Gazzetta dello Sport anche sulla sua avventura in nerazzurro. “Ho tantissimi ricordi. I trofei, le cene, le vittorie. Ci è mancata solo un po’ di mentalità europea”. “L’hanno ottenuta quando sono andato via io (ride, ndr)… Ma eravamo un grande gruppo, con Ibra leader. Anche qui una miriade di scherzi e risate“. La caduta di Adriano “Ho visto Adriano nel momento peggiore della sua vita. Noi dell’Inter gli siamo stati vicino, con Zanetti e tutta la squadra, ma non c’è stato niente da fare. La scomparsa di suo padre è stata una cosa troppo dura da sopportare. E allora non era come adesso dove, per fortuna, c’è attenzione all’aspetto mentale. Quando giocavamo noi non era contemplato che si potesse stare male, […]

Leggi l’articolo completo Roma-Inter: ecco la previsione del doppio ex, lode spropositata per un nerazzurro, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG