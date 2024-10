I nerazzurri recuperano Barella ma faranno a meno di Zielinski: dall’allenamento di ieri però è emersa un’altra novità riguardante il centrocampo. L’Inter si prepara all’importante incontro contro la Roma di domani sera. L’evento arriva dopo la sosta per gli incontri delle nazionali e per la squadra di Inzaghi è il primo di un bel tour de force. I nerazzurri, già alle prese con l’assenza di Zielinski, potrebbero essere costretti ad un’altra rinuncia nel reparto mediano. I tifosi e la squadra tengono il fiato sospeso in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del giocatore, sperando nella sua pronta ripresa. La situazione Contro la Roma ci sarà Nicolò Barella e probabilmente giocherà anche dal primo minuto; sarà assente Tajon Buchanan che questa settimana ha svolto qualche seduta di allenamento completa. Rientrato l’allarme Frattesi che per la verità è durato solo qualche ora: l’ex Sassuolo sta benissimo dopo il pestone accusato in nazionale. L’imprevisto […]

