Il vista de match di sabato 10 febbraio tra Inter e Roma, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi può tirare un sospiro di sollievo

La Roma sta ritrovando tutti i pezzi in vista della sfida con l’Inter.

Come riportato dal Corriere dello Sport, De Rossi potrebbe riavere tra i convocati Spinazzola e, addirittura, perfino Smalling. Il laterale certamente andrà in panchina contro Inzaghi, mentre per l’inglese, assente da oltre 5 mesi, bisogna capire se sarà pronto per sabato oppure per il match con il Feyenoord di Europa League. Anche Renato Sanches ormai è guarito e sarà nella lista del tecnico giallorosso per la sfida alla capolista: il portoghese rappresenterà un’opzione dalla panchina come Aouar.

L’articolo Roma Inter, grande gioia per De Rossi: il motivo proviene da Inter News 24.

