Al via le Semifinali di Coppa Italia Primavera: Roma e Inter si affrontano oggi alle ore 15:00. Segui con noi la cronaca live

L’Inter Primavera di Cristian Chivu scende in campo adesso per le Semifinali di Coppa Italia Primavera contro la Roma di Federico Guidi. Fischio d’inizio alle ore 15:00. L’ultimo match in campionato tra le due squadre terminò sul 2 a 2. Ecco la cronaca live:

CRONACA ROMA-INTER PRIMAVERA

23′- Grandissima occasione sprecata dalla Roma! Missori sbaglia da due passi il colpo di testa su cross di Cherubini.

22′- Roma costantemente in attacco, i nerazzurri riescono poche volte a mettere il muso fuori dalla propria metà campo.

19′- Grande giocata di Cherubini che si guadagna un calcio di punizione in zona offensiva per la Roma.

13′- Inter alle corde: continua il pressing feroce dei giallorossi, che non lasciano uscire gli avversari dalla propria metà campo.

11′- Roma in vantaggio, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Faticanti!

10′- Calcio di punizione in posizione offensiva per la Roma.

7′- Azione in ripartenza della Roma: il tiro di Missori è respinto in calcio d’angolo.

5′- Conclusione al volo di Owusu. Tiro respinto dalla difesa giallorossa.

3′- Esposito si guadagna un fallo all’altezza del centrocampo.

0′- È cominciato il match!

ROMA-INTER PRIMAVERA 0-0: IL TABELLINO

LE FORMAZIONI IN CAMPO:

ROMA (3-4-2-1): Baldi; Keramitsis, Tahirovic, Chesti; Missori, Pisilli, Faticanti, Cherubini; Pagano, Volpato; Padula.

INTER (4-3-3): Botis; Dervishi, Matjaz, Kassama, Pozzi; Akinsanmrio, Stankovic, Kamate; Owusu, Esposito, Iliev.

