Le parole dell’agente di Chris Smalling sul possibile rinnovo di contratto del difensore inglese con la Roma

James Featherstone, l’agente del difensore della Roma Chris Smalling, è stato intervistato in esclusiva da Fabrizio Romano. Il procurare ha fatto chiarezza sulla situazione contrattuale del suo assistito, in scadenza a fine stagione con il club giallorosso.

PAROLE – «Il futuro di Chris non si gioca al Teatro dell’Opera. Come accade lì, il pubblico non interagisce con gli artisti. Continuiamo a dialogare con la Roma. Attualmente lui vuole continuare a vincere qua».

