Rodrigo Becao, difensore dell’Udinese, ha parlato in merito al suo futuro con i bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni

Rodrigo Becao, difensore dell’Udinese, ha parlato ad AS.

PAROLE – «Non so se cambierà qualcosa in questi giorni o nei prossimi mesi. All’Udinese darò tutto e sarò per sempre grato al club, che mi ha reso l’uomo e il calciatore che sono. Voglio un posto in Europa con l’Udinese. Siamo lì, la crisi di risultati è alle spalle e sentiamo che le cose stanno funzionando di nuovo. Sottil ha le idee chiare, ci chiede di non buttare mai il pallone e di muoverci in blocco in entrambe le fasi».

