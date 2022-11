Le parole di Ola Solbakken, attaccante esterno del Bodo/Glimt, che potrebbe trasferirsi alla Roma a gennaio

Ola Solbakken, dopo aver annunciato in lacrime il suo addio al Bodo/Glimt, ha parlato anche del suo futuro a TV2. Il norvegese non ha rivelato la sua prossima squadra, ma tutti gli indizi portano alla Roma che da mesi è sulle sue tracce.

L’ANNUNCIO DI SOLBAKKEN – «Stavolta proverò a trattenermi, non piangerò per due weekend di fila. Però è tutto molto malinconico e tristequindi non saranno due fine settimana di seguito. Ma è malinconico e triste. Comunque sono incredibilmente grato per quello che il Bodo ha fatto per me. Ci sono molte persone meravigliose nel club e sono fiducioso che il Glimt diventerà una squadra di alto livello. Il Bodo è gestito molto bene, siamo come una piccola famiglia qui. Ci sono molte persone che porterò con me anche più avanti nella vita».

