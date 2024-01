Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha ricevuto oggi l’esito degli esami in merito all’infortunio rimediato contro la Lazio

Secondo Sky Sport, l’argentino ha riportato solo un sovraccarico muscolare senza nessuna lesione. Nella giornata di domani svolgerà la rifinitura in gruppo e solo dopo Mourinho e il suo staff decideranno se sarà nelle condizioni per partire per Milano insieme al resto dei suoi compagni.

