Stasera si gioca Roma-Leicester, ritorno della semifinale di Conference League; si riparte dall’1-1 dell’andata.

Josè Mourinho non fa calcoli e schiera la formazione migliore possibile al netto dell’assenza per infortunio di Mkhitaryan e di Spinazzola che va in panchina; Rodgers sceglie di non buttare nella mischia almeno inizialmente l’ex Atalanta Castagne. Ecco le probabili formazioni, si giocherà in un’Olimpico stracolmo.

Josè Mourinho

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Lo. Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Fuzato, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, Felix, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov.

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Ricardo Pereira, Evans, Fofana, Justin; Tielemans; Lookman, Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes; Vardy. Allenatore: Rodgers.

A disposizione: Ward, Vestergaard, Castagne, Thomas, Amartey, Soyuncu, Albrighton, Choudhoury, Soumaré, Ayoze Perez, Daka, Iheanacho.

