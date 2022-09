Alessandro Matri ha parlato della situazione in casa Roma prima del match contro il Ludogorets: le sue dichiarazioni

Alessandro Matri ha parlato negli studi Dazn prima di Ludogorets-Roma.

LE PAROLE – «La Roma arriva da una brutta sconfitta e vorrà riscattarsi subito. In Europa si è tolta delle soddisfazioni e Mourinho vorrà pesare la sua squadra ora. Credo che sia giusto mettere in campo i giocatori di qualità, forse quello che manca in queso momento è dell’equilibrio per sorreggere l’attacco».

