Thiaw e i suoi primi giorni al Milan: «Tutti mi hanno accolto bene». Le dichiarazioni del nuovo difensore rossonero in conferenza stampa

Malick Thiaw ha rilasciato qualche dichiarazione sui suoi primi giorni in rossonero in conferenza stampa. Le parole del nuovo difensore del Milan.

ACCOGLIENZA: «Tutta la squadra mi ha accolto molto bene. Io non parlo italiano ma lo imparerò presto. Pioli parla tedesco quindi con lui non ho problemi ma anche con la squadra parlo in inglese e non ho problemi».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

