José Mourinho ci ha abituato alle parole e nel post partita contro l’Udinese ha punzecchiato Smalling, ancora fuori per infortunio. Le dichiarazioni del tecnico della Roma:

PAROLE – «Mancini? Aveva un problema fisico, prende antidolorifico ma Mancini gioca anche se gioca con una gamba sola, gli ho detto di restare lì». L’inglese è ancora fuori per un problema al tendine che non gli permette di allenarsi al meglio e recuperare. Appena tre le presenze del centrale fin qui in stagione.

