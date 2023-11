Le parole di Raoul Bellanova, esterno del Torino, in vista della trasferta di lunedì sera contro il Bologna

Raoul Bellanova ha parlato ai canali social della Serie A in vista della trasferta di domani del Torino contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

«Sarà difficile, ho rispetto per Thiago Motta perché giocano un bellissimo calcio e non buttano mai via il pallone. Davanti hanno un giocatore forte come Zirkzee, ha eleganza e tecnica. Non andremo lì per guardarli giocare, ma per cercare di fare più punti possibile: daremo tutto, proveremo a superarli in classifica».

