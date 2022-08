José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine della partita con la Juventus ai microfoni di DAZN

«Abbiamo avuto un culo della madonna nel primo tempo, ma poi nella ripresa abbiamo fatto qualcosa in più. A fine primo tempo ho detto alla squadra che avevo vergogna di loro. Non possiamo arrivare qui contro la Juventus con questo atteggiamento. Al mio secondo Salvatore ho detto prega perché finisca 1-0 il primo tempo. Loro potevano chiuderla e siamo stati fortunati. Avevo poche alternative dalla panchina rispetto a loro. Non posso dire che il risultato è meritato perché vorrebbe dire dare alla mia squadra un valore che oggi non ha avuto».

