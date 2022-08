Riccardo Pecini, diesse dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Sassuolo

«Mercato? E’ difficile per tutti e anche per noi che abbiamo dovuto cambiare un progetto in corsa. Il mister alla fine sarà soddisfatto e con lui ci confrontiamo tantissimo».

L’articolo Spezia, Pecini: «Mercato difficile per noi, abbiamo dovuto cambiare progetto in corsa» proviene da Calcio News 24.

