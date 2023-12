Le parole di Jose Mourinho, tecnico della Roma, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi contro il Sassuolo

Jose Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN usando il portoghese invece dell’italiano dopo la vittoria della Roma con il Sassuolo. Di seguito le sue ‘palavras‘.

PARTITA – «Voglio ringraziare la proprietà e il direttore Pinto che nelle ultime 24 ore mi hanno dato sostegno e fiducia. Quella di oggi è stata una vittoria importante, sofferta e meritata. Anche sull’1-0 la nostra era la migliore squadra in campo. Voglio spendere una parola per Foti, che oggi era fuori ma ha lavorato tantissimo per questa vittoria».

PORTOGHESE – «Parlo portoghese perché il mio italiano non è sufficientemente forbito e forte per esprimere certi concetti, quando ho parlato di stabilità emotiva ho parlato di una qualità che nella vita e nel calcio è necessaria per rendere ai massimi livelli. Rispetto a ciò che ha destato malumore tra i tifosi e i tesserati del Sassuolo quando non abbiamo restituito un pallone, ho detto alla panchina del Sassuolo che per ricevere fair-play bisogna darlo e un giocatore del Sassuolo è carente in ciò».

