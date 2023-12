Finisce dopo pochi minuti la partita di De Vrij: il difensore dell’Inter esce per infortunio e prosegue la crisi infortuni in difesa

Primi problemi per l’Inter di Inzaghi in quel del Maradona, dove è attualmente in corso la sfida contro il Napoli.

Si arrende Stefan De Vrij, che lascia il campo per un problema all’adduttore. Cambio obbligato per il tecnico nerazzurro, che ha messo dentro Carlos Augusto.

