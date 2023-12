Le parole di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, dopo la sconfitta casalinga subita dai neroverdi contro la Roma

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Sassuolo contro la Roma. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «La partita è cambiata quando siamo rimasti in dieci, poi abbiamo preso un rigore discutibile e un autogol. L’espulsione è giusta, Boloca era dispiaciutissimo. Peccato, perché la sensazione era che il gol non l’avremmo preso mai. La partita si spiega su questo: in 11 non la perdiamo mai».

PAROLE DI MOURINHO SUL FAIR PLAY – «Sono abituato al mio fair play e parlo solo della mia squadra. Non credo che qualcuno debba permettersi quindi di parlare dei giocatori degli altri. Per falli fatti siamo diciannovesimi in Serie A, al contrario della squadra che avevamo di fronte. Vi dico solo che il fair play si dà a prescindere, sono parole sbagliate. Palla fuori per un infortunio, non per perdita di tempo. Per me non vale la pena continuare a parlarne».

DIFESA A LAURIENTÉ – «Abbiamo difeso bene, sapevamo che concedendo palla alla Roma dovevamo abbassare un po’ gli esterni. Laurienté lo scorso anno ha fatto bene e ora non riesce ad esprimersi, ma sono convinto che tornerà a fare bene».

CALATI NELLA RIPRESA – «Abbiamo sbagliato tanti controlli. I difensori oggi hanno fatto una partita importante, non vado dietro al risultato. Hanno fatto correre indietro Lukaku. Con il centrocampo non abbiamo gamba, ma altre caratteristiche. Dobbiamo essere ordinati e di questo sono soddisfatto».

