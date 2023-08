José Mourinho, allenatore della Roma, si è raccontato al Corriere dello Sport in una lunga intervista di questi due anni e due mesi nella Capitale

José Mourinho, allenatore della Roma, si è raccontato al Corriere dello Sport in una lunga intervista di questi due anni e due mesi nella Capitale. Le sue dichiarazioni:

«Ho scelto la Roma perché quando parlai coi Friedkin le loro parole mi toccarono nel profondo. Avevo bisogno di questo. Un progetto con un percorso di crescita progressiva, una cosa che non avevo mai preso in considerazione prima di questa avventura. Giovani esordienti, i giovani che sono cresciuti in questi due anni: sentivo di dover cambiare qualcosa nel mio modo di lavorare e avevo bisogno di stabilità. In questi due anni ho vissuto qualche momento di frustrazione, ma questa avventura è stimolante e ricca su più piani. Non va tutto bene ma mi diverto anche nelle difficoltà. Belotti? Non parlate male di lui perché resta e farà una stagione più produttiva. Mercato? Non sono contento ma non sono in lite con la società anche perché Pinto e la proprietà sa che siamo in ritardo per certi acquisti».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG