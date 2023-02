Le parole di Mourinho dopo la sconfitta in Coppa Italia: «Complimenti alla Cremonese, noi abbiamo giocato molto male. Ecco perchè non ho messo i titolari»

Jose Mourinho ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la sconfitta della Roma contro la Cremonese in Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Complimenti alla Cremonese. Hanno fatto due grandi vittorie fuori casa. É una coppa strana, che pregiudica le squadre più deboli, hanno più merito ancora. Vincere a Napoli e a Roma sono meritatamente in semifinale. Noi paghiamo un primo tempo orribile, un errore individuale che sta nel contesto del gioco, abbiamo giocato male male. Nel secondo tempo un errore individuale. Abbiamo avuto una buona reazione, ma loro si sono difesi con tanta gente e noi sfortunati perchè potevamo segnare prima. Ho imparato a non piangere per la sconfitta e pensare alla prossima partita. La rosa fa fatica con le rotazioni, a giocare tre partite in una settimana, ma pensiamo alla partita e in questa nel primo tempo abbiamo meritato di pagare per quel tempo».

PASSO INDIETRO DOPO NAPOLI – «Il calcio è così, succede con le squadre top e con le squadre non al top. Con il Napoli meritavamo secondo me un altro risultato, abbiamo fatto una grande partita e per questo ho potuto dire di essere orgoglioso anche nella sconfitta. Oggi non posso dirlo, posso solo dire che la partita ora è finita, il mio lavoro è preparare la prossima».

TITOLARI – «Questa è la storia del dopo partita, perchè prima, dopo due giorni dalla scorsa gara, quando gli analisti ti dicono in modo oggettivo che alcuni giocatori sono in zona di rischio infortunio e devi giocare due giorni dopo ti fa pensare. Se oggi giocava Dybala, ma si faceva male, ma poi lo perdevo per un mese. Un po’ strano per me capire come mai abbiamo giocato oggi, poi sabato, mi dicono per il Rugby domenica, ma per una squadra come noi è sempre la vecchia storia: se non cambio i giocatori e si fanno male è un problema e se li cambio e giochiamo male è sempre un problema. Ma per esperienza so che nel post partita è sempre una cosa molto soggettiva. Preferisco essere oggettivo e dire che abbiamo giocato male con un primo tempo orribile. Non voglio responsabilizzare i giocatori che hanno sbagliato, abbiamo sbagliato tutti».

LETTERA DI ZANIOLO – «No comment, la proprietà è stata chiaro e non farò nessun commento».

