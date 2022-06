La società della Roma, si è innamorata del giocatore del Bodo Glimt dopo le prestazioni sontuose contro la società giallorossa.

Praticamente fatta per Ola Solbakken alla Roma, il giocatore che si è messo in luce in Conference League grazie alle 7 reti nella competizione anche proprio contro i giallorossi. Thiago Pinto si è totalmente innamorato del giocatore, bloccandolo per il prossimo anno quando andrà a via a parametro zero a fine dicembre 2022.

Il giocatore del Bodo Glimt, classe 1998 è uno dei gioielli della società norvegese. Di contro la stessa società, non vuole perdere a parametro zero l’attaccante esterno, proverà in ogni modo di monetizzare subito la cessione anche alla stessa società giallorossa.

Quest’anno il calciatore ha raccolto 30 presenze in campionato con 7 reti e 8 assist, oltre i 6 gol in Conference League e 2 assist. Vedremo quindi se la Roma vorrà prenderlo subito senza aspettare il prossimo gennaio.

