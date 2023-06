La Roma non parteciperà alla tournée estiva in Corea di fine luglio perché gli organizzatori non hanno pagato

La Roma non parteciperà alla tournée estiva in Corea di fine luglio perché gli organizzatori non hanno pagato i giallorossi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, sarebbe bilico anche la partita di Singapore contro il Tottenham, in programma il 26 luglio, perché la Roma sta valutando costi e benefici di eventuali spostamenti in Asia senza il ritiro in Corea. In questo momento, dunque, i capitolini stanno cercando altre soluzioni per il ritiro estivo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG