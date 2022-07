I giallorossi ed i capitolini trattano con decisione il possibile trasferimento del centrocampista olandese ma ci sono ostacoli da superare.

La Roma vuole Georginio Wijnaldum e lo sta trattando col Paris Saint Germain: le due società si incontreranno in Israele dove si trovano entrambe per disputare delle gare. Il Corriere dello Sport è molto fiducioso sull’esito della trattativa tanto da ritenere che in un modo o nell’altro l’olandese sarà giallorosso.

Josè Mourinho

Lo scoglio maggiore sono i 9 milioni di ingaggio del centrocampista che sono assolutamente fuori budget per il club capitolino; i francesi dovranno partecipare al pagamento di una buona parte di questo. Poi eventualmente si ragionerà su un obbligo di riscatto legato alle presenze del giocatore ed alla qualificazione in Champions League della Roma. Georginio Wijnaldum però è deciso nel voler essere allenato da Josè Mourinho e farà il possibile perché ciò accada.

