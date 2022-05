Il direttore sportivo della Roma, parla prima del match contro il Torino, queste le parole a Dazn anche sul calciomercato.

Queste le parole su Mkhitaryan: “Abbiamo parlato sul tema del recupero per Tirana, solo per questo. Conosco molto bene Miki, la sua professionalità e sono sicuro al 100% che è una bugia quella del suo parlare con l’Inter. Sta pensando alla finale, poi per il mercato avremo tempo“.

Arriva la domanda sull’oramai quasi ex numero dieci della Juventus, Dybala: “Sono sempre coerente. Abbiamo questa sfida della partita di oggi e parlare di mercato non aiuta a restare concentrati. Poi c’è mercoledì, poi per tre mesi parleremo di mercato“. Indirettamente conferma la trattativa per il giocatore argentino che andrà a parametro 0 tra un mese.

