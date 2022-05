Domani alle 18 c’è Sassuolo-Milan, gara valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A, nonché partita Scudetto.

Al Milan basta un punto per vincere lo Scudetto indipendentemente dal risultato di Inter-Sampdoria; il Sassuolo è al decimo posto e non ha particolari ambizioni di classifica. I neroverdi diranno addio a Peluso e Magnanelli che entreranno a gara in corso; ecco le probabili formazioni.

IM_Berardi_Domenico_2

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore:Dionisi. A disposizione: Satalino, Pegolo, Rogerio, Peluso, Chiriches, Tressoldi, Magnanelli, Henrique, Oddei, Djuricic, Ciervo, Defrel. Indisponibili:Romagna, Obiang, Harroui, Toljan. Squalificati: -.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, A. Romagnoli, Ballo-Tourè, Bakayoko, Bennacer, Brahim Diaz, Messias, Rebic, Ibrahimovic. Indisponibili: Maldini. Squalificati: -.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG