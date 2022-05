In uno stadio Arechi sold out va in scena Salernitana-Udinese, ultima giornata del campionato di Serie A che può regalare la salvezza ai granata.

La Salernitana ha 2 punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo in classifica e può conquistarsi una salvezza che saprebbe di impresa clamorosa. I sardi però affrontano l’ultima in classifica; si decide tutto domani alle 21. Nicola e Cioffi perdono i portier titolari Sepe e Silvestri, per i friulani indisponibili anche gli attaccanti Beto e Success; ecco le probabili formazioni.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Obi; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Nicola. A disposizione: Russo, Dragusin, Gagliolo, Zortea, Ruggeri, M. Coulibaly, Di Tacchio, Perotti, Verdi, Ribery, Mikael. Indisponibili: Ranieri, Sepe. Squalificati: Ederson.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Becao, Pabro Mari, N. Perez; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Nestorovski. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Santurro, Gasparini, Nuytinck, Benkovic, Zeegelaar, Jajalo, Arslan, Soppy, Ballarini, Pafundi, Samardzic, Pussetto. Indisponibili: Silvestri, Beto Success. Squalificati: -.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG