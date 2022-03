Sarà uno dei derby più scoppiettanti. Il manager giallorosso si augura un risultato positivo.

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ai microfoni di DAZN ha parlato prima del derby contro la Lazio. “Mourinho è sempre una persona molto genuina, è bello il suo rapporto con i tifosi. Dal primo giorno che abbiamo cominciato questa avventura i tifosi sono accanto alla squadra. Ci caricano molto. Pedro? Mi conoscete un po’ meglio, non mi nascondo mai. Al momento giusto ne parleremo, ma oggi è il giorno del derby e credo non lo sia”.



In campionato la lotta tra le due squadre è serrata. Soltanto un punto divide le due formazioni. L’obiettivo è quel quarto posto che garantisce prestigio e introiti. “È chiaro che un derby è sempre una partita speciale, oggi è una partita importante non solo per i tifosi ma anche per la classifica e dobbiamo portare a casa i tre punti”.

