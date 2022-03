Il difensore del Milan Alessio Romagnoli non dovrebbe rinnovare il suo contratto con i rossoneri per andare alla Lazio.

Dovrebbero essere gli ultimi mesi al Milan questi per Alessio Romagnoli: stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, sul difensore c’è la Lazio da tempo. Il centrale è cresciuto nella Roma ma ha sempre tifato per i biancocelesti.

Claudio Lotito

Lotito ha corteggiato a lungo l’entourage del difensore e adesso le parti dovrebbero aver raggiunto un principio di accordo. Lo stipendio del giocatore dovrebbe essere di 3,2 milioni di euro più bonus per 5 anni. Romagnoli non rinnoverà col Milan e ritrasferirà da giugno a parametro zero. Per la conclusione dell’affare mancano pochi dettagli tra cui la commissione all’agente Mino Raiola.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG