L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha voluto parlare del possibile acquisto dell’attaccante Taremi da parte dell’Inter

Su Twitter, Fabrizio Romano ha voluto parlare del possibile acquisto di Taremi alla corte dell‘Inter già a gennaio.

«L’Inter sta ancora lavorando a un accordo per ingaggiare Mehdi Taremi a parametro zero a giugno 2024, visto che il Porto vuole trattenerlo a gennaio. L’Inter lo voleva l’estate scorsa e proverà a spingere ancora anche per la prossima stagione. Priorità per gennaio: Tajon Buchanan»

L’articolo Romano: «Taremi vicino all’Inter? Ecco la trattativa» proviene da Inter News 24.

