Rivelazione choc su Ezequiel Lavezzi: l’ex attaccante e obiettivo dell’Inter sarebbe finito nel tunnel della droga

Gazzetta.it si concentra sulla vita extra-campo di Ezequiel Lavezzi, ricoverato nelle ultime ore in un centro di recupero dalle dipendenze. L’argentino, ex obiettivi dell’Inter, sarebbe infatti in lotta contro la tossicodipendenza.

La cura a cui si sottoporrà dovrà essere drastica, così che nel giro di due o tre mesi potrà ritrovare l’equilibrio psico-fisico. Rimane il mistero sulla coltellata ricevuta in Uruguay, ma non risultano comunque aggressioni verso di lui.

L’articolo Ex obiettivi Inter, Lavezzi tossicodipendente? La situazione proviene da Inter News 24.

