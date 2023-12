L’ex attaccante Josè Altarini ha elogiato i nerazzurri ed il loro capitano.

Josè Altafini su Betway ha parlato di Inter: “È una squadra che ha una panchina davvero fortissima. Anche la Juve ha una buona profondità, ma se i nerazzurri continuano a giocare così… L’Inter ha dei giocatori fortissimi, ma l’importante è che non si faccia male nessuno visto anche l’impegno in Champions League“.

Sulla lotta Scudetto

“Io vedo l’Inter più forte. Contro le squadre piccole i nerazzurri spesso e volentieri dominano. Il campionato italiano è duro, lo Scudetto lo vincerà chi non perderà contro le piccole. Merito di Inzaghi o Marotta Beppe è dirigente bravissimo e lo ha già dimostrato alla Juventus. Ora sta facendo la stessa cosa a Milano: ha comprato e venduto i giusti giocatori. Inzaghi è stato criticato spesso, ma con Marotta sembra essere un bellissimo binomio. Quando hai dei grandi dirigenti, hai ottime possibilità di vincere”.

Sul capitano nerazzurro

“Se mi rivedo in Lautaro? Io lo vedo più come un Rooney inglese. È un grande opportunista e uno dei più forti giocatori oggi in circolazione. Non è mai assente all’interno di una partita. Partecipa alla manovra e aiuta la squadra spesso e volentieri”.

