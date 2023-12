Il giornalista nerazzurro Filippo Tramontana ha voluto parlare dell’eliminazione da parte dell’Inter in Coppa Italia contro il Bologna

Tramite L’Interista, Filippo Tramontana ha voluto parlare dell’Inter e di quello che è stato il match contro il Bologna.

«Troppo facile con il senno di poi. Con le emiliane abbiamo dei conti in sospeso che prima o poi dovremo regolare. Nella serata fredda di mercoledì sera, l’Inter con qualche seconda linea (quelle che Inzaghi si poteva permettere) gioca bene, costruisce ma alla fine non finalizza. Lautaro si sbatte da campione ma sbaglia il rigore che avrebbe consentito alla squadra di mettere il muso davanti. Quello dell’argentino con i rigori non e’ un grande rapporto; 7 sbagliati su 20 tirati corrispondono a una media abbastanza bassa».

