Cristiano Ronaldo ha parlato così della sua prima stagione con la maglia dell’Al-Nassr: le dichiarazioni del portoghese

Cristiano Ronaldo ha parlato in esclusiva sui canali social Instagram e Twitter della Saudi Pro League. Il portoghese ha voluto analizzare la sua prima stagione con la maglia dell’Al-Nassr.

PRIMA STAGIONE – «Beh, le mie aspettative erano un po’ diverse. Ad essere onesti, mi aspettavo di vincere qualcosa quest’anno, ma non va sempre come pensiamo o come vogliamo: a volte abbiamo bisogno di passione, caparbietà e perseveranza per ottenere i risultati migliori. Quindi, tuttora credo che il prossimo anno miglioreremo molto. Diciamocelo: negli ultimi 5 o 6 mesi la squadra ha fatto molti passi in avanti, così come il campionato e tutte le altre squadre. Certe volte ci vuole tempo, ma se ci credi e hai fiducia nei tuoi obiettivi, penso che tutto sia possibile. Mi aspettavo di vincere qualcosa quest’anno, ma non è stato così; però, sono davvero ottimista e fiducioso che le cose cambieranno il prossimo anno e che andremo alla grande. Quindi, crediamoci e mettiamoci al lavoro».

FUTURO – «Vi sono davvero grato per avermi sostenuto ogni giorno qui, non solo durante le partite o allo stadio, ma anche fuori, nelle strade e nei luoghi in cui vado. Farò parte del vostro mondo, della vostra cultura, sarò qui: spero di far divertire la gente con le mie partite e le mie prestazioni, e anche di vincere qualcosa, ma ancora una volta vi ringrazio per avermi accolto e cercherò di dare il massimo durante tutto il tempo in cui sarò qui».

L’INTERVISTA COMPLETA DI CRISTIANO RONALDO

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG