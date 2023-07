Il giornalista Gian Luca Rossi ha espresso le proprie sensazioni dopo la conferenza stampa di Marotta in merito al mercato dell’Inter

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Gian Luca Rossi ha commentato così le parole rilasciate da Beppe Marotta nella conferenza stampa di ieri, ed in base a queste ha espresso il proprio pensiero sulla prossima stagione dell’Inter.

LE PAROLE – «Seguendola da 35 anni, l’impressione che ho avuto ieri in conferenza stampa su quanto detto da Marotta è che ci sia grande tranquillità dal punto di vista economico. Non so cosa sta accadendo, ma questa è l’impressione. Hanno parlato di altri 5 giocatori oltre Lukaku senza battere ciglio e non si è parlato di sostenibilità. C’è grande ottimismo. Vedo un’Inter molto più serena sotto il profilo economico rispetto a un anno fa. E quest’anno non ti puoi nascondere. Ausilio poi sta mettendo da parte un bel tesoretto da altre operazioni. Oggi c’è davvero un’aria diversa».

L'articolo Rossi: «Inter? C'è un'aria diversa, le parole di Marotta mi hanno fatto capire una cosa» proviene da Inter News 24.

