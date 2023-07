L’ex portiere dell’Inter, Sebastian Frey, ha commentato così i movimenti di mercato dei nerazzurri e la prossima cessione di Onana

Intervistato da ItaSportPress, Sebastian Frey, ex portiere dell’Inter, si è espresso così in merito all’imminente addio ai nerazzurri di André Onana e sugli altri nomi in entrata.

SU ONANA – «L’Inter così si indebolisce? Tecnicamente sì. Non ci sono portieri come lui in circolazione. Anche a livello di leadership, i nerazzurri perdono tanto. Però a livello economico l’affare conviene all’Inter. Bisogna anche fare questo tipo di valutazioni».

SU SOMMER – «Sì, penso sia un profilo di portiere con l’esperienza internazionale di cui necessita l’Inter».

INTER COMPETITIVA PER LO SCUDETTO? – «A mio avviso sì. È vero che Onana e Brozovic sono andati via, però l’ossatura della scorsa stagione è rimasta. Se i nerazzurri non si prendono mesi di pausa come la scorsa stagione, penso possa lottare fino alla fine per lo scudetto. Anche Frattesi è un ottimo giocatore: è il centrocampista del presente e del futuro».

SU THURAM – «Sono molto curioso di vederlo in Serie A. Tatticamente è tutto da definire il tema legato alla compatibilità con Lautaro. Ma la curiosità di vederlo all’opera è significativa».

CONVIENE FARE PAZZIE PER LUKAKU? – «Lukaku è un attaccante straordinario, indubbiamente determinante. Però il Chelsea ha aperto una vera e propria asta per venderlo. Non so quanto convenga all’Inter economicamente fare follie per prenderlo».

