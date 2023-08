Martina Rosucci torna a Vinovo: il messaggio della centrocampista della Juventus Women sui suoi canali social

Martina Rosucci, su Instagram, ha fatto un aggiornamento sul suo recupero post infortunio. Il messaggio della giocatrice della Juventus Women.

IL MESSAGGIO – «Finalmente terminata la prima parte di riabilitazione al @jmedical.official. Il viaggio è ancora molto lungo ma tornare a Vinovo, oltre che a tornare a CASA, vuol dire poter vivere quotidianamente la mia squadra, cosa che mi è mancata enormemente! Ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito in questo percorso al Jmedical, in particolare quelli con cui ho trascorso più tempo e silenzi. E ringrazio tutti quanti i pazienti che sono passati di lì nel mio stesso momento.. so il nome di pochi ma ho guardato gli occhi di tutti ed è con voi che ho condiviso il motivo di tutte quelle ore: guarire».

