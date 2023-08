Berardi Juve, la richiesta di Allegri e l’ok di Giuntoli: ecco come si è riaperto l’affare per il capitano del Sassuolo

Come scrive il Corriere dello Sport, quello di Domenico Berardi è un nome voluto e apprezzato da Massimiliano Allegri, che in questi giorni ha fatto notare come la sua Juventus manchi di qualità.

Per aumentarne il livello nel reparto offensivo, il ds Giuntoli è così tornato a pensare al capitano del Sassuolo, che dal canto suo sarebbe ora pronto a dire di sì al club bianconero dopo i rifiuti degli scorsi anni. Si tratta con i neroverdi: possibile l’inserimento di uno tra Iling-Junior e Soulé nell’affare.

