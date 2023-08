Vlahovic Chelsea, si va verso una decisione per il serbo: le ULTIME sullo scambio con Romelu Lukaku in casa Juve

Alfredo Pedullà fa il punto sul possibile arrivo di Romelu Lukaku alla Juve, al momento bloccato dopo che i bianconeri non hanno trovato l’accordo con il Chelsea per il conguaglio da aggiungere al cartellino del belga per spedire Vlahovic a Londra.

Lo stesso centravanti serbo continua poi a non essere convinto dai Blues e, così, ad oggi non si può parlare di chiusura vicina. Neanche di affare saltato del tutto, ma certo è che, giorno dopo giorno, si va sempre più verso una permanenza dell’ex viola.

The post Vlahovic Chelsea, si va verso una decisione: ULTIME sullo scambio con Lukaku appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG