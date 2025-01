Rottura con l’agente, ora anche col Milan? Ecco come può cambiare la vita del rossonero con Conceicao in panchina

Rottura con il suo agente e ora anche con il Milan? L’ipotesi, sorprendentemente, non è da scartare, ecco tutti gli scenari.

Novità importanti in casa Milan riguardano uno dei maggiori del club rossonero. Il giocatore che ha già mostrato ampiamente il suo talento, ha deciso di cambiare agente. Questo passo segna una svolta significativa per il suo futuro. La decisione di affidarsi a una nuova agenzia potrebbe avere ripercussioni sul suo percorso professionale e sulle trattative in corso con il Milan.

Già da tempo si sta discutendo del rinnovo. Il talento rossonero è un obiettivo di diversi club, che stanno monitorando con attenzione la sua situazione contrattuale. Nonostante il Milan stia cercando di blindare il proprio talento, la trattativa per il rinnovo non è ancora stata conclusa, e il cambio di agente potrebbe influire sul futuro negoziato. La scelta del rossnero di affidarsi alla World Soccer Agency (WSA) di Alessandro Lucci potrebbe portare nuove dinamiche alla trattativa.

Rottura con l’agente e ora anche con il Milan?

Il nuovo agente del talento rossonero è Alessandro Lucci, uno dei procuratori più noti nel panorama calcistico italiano, che gestisce molti giocatori di alto profilo. La WSA, agenzia che rappresenta Lucci, ha esperienza nella gestione di trattative delicate e importanti. La decisione di Liberali di rivolgersi a un agente di questa portata potrebbe indicare una volontà di fare un salto di qualità nel proprio percorso professionale e di negoziare in modo più incisivo il rinnovo contrattuale con il Milan. Nel frattempo, diversi club italiani stanno seguendo con interesse il percorso di Liberali. L’Atalanta è stata una delle squadre che ha mostrato maggiore determinazione nel cercare di accelerare le trattative per acquisire il talento originario di Lissone. Tuttavia, l’Atalanta non è l’unica squadra che sta puntando su di lui. Altri club, attenti alle sue qualità, potrebbero entrare in scena, aumentando la concorrenza per il giovane trequartista. Il Milan, dunque, si troverà a dover fronteggiare una situazione complessa, con l’obiettivo di mantenere il proprio talento in rossonero.

Le prossime mosse del Milan

Con il cambio di agente, il Milan dovrà presto riprendere i contatti con la nuova agenzia di Liberali per discutere il rinnovo del contratto. La trattativa è già avviata, ma le nuove dinamiche potrebbero cambiare le carte in tavola. Il club rossonero, però, è determinato a blindare il suo gioiellino, per evitare che altri club possano rubargli la scena. Il futuro di Liberali al Milan rimane un’incognita, ma l’interesse del club per il suo rinnovo è chiaro. La prossima fase della trattativa sarà fondamentale per definire il percorso del giovane talento.

