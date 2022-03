Il difensore centrale del Napoli Amir Rrahmani non vuole pronunciare la parola Scudetto ma indica che la squadra crede di poter lottare per quell’obiettivo.

Amir Rrahmani ha parlato della lotta Scudetto a Radio Kiss Kiss Napoli. “Non pronunciamo tanto la parola perché siamo consapevoli che è ancora presto per parlarne. Ai tifosi dico che come loro abbiamo un sogno ed un obiettivo grande da raggiungere. E avere una settimana a disposizione può essere una cosa positiva per noi”.

IM_Lorenzo_Insigne_Napoli (1)

“Vogliamo essere ricordati come eroi, come disse Spalletti. Ci proveremo fino all’ultimo. Ho bisogno di continuità e giocare con Koulibaly è più facile. E’ un grandissimo. Anche quando avevo poco spazio credevo nelle mie capacità. Spero di continuare così e magari fare meglio. Col Milan proveremo a non subire reti. Tenere la porta inviolata è un obiettivo fondamentale per noi difensori e per il portiere“.

