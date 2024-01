Daniele Rugani, difensore della Juventus, ha parlato così dopo il match giocato contro la Salernitana in Coppa Italia

GOL E VITTORIA – «Sono contento, per un difensore segnare è sempre bello. Capita raramente, è una bella soddisfazione. Per come si era messa la gara la rete era un bene col senno di poi, ci ha dato uno schiaffo. Anche nelle altre partite ci sono state sorprese. Rischi di impattarle male come è capitato a noi, poi siamo stati bravi a reagire».

SI FA TROVARE SEMPRE PRONTO – «Il gruppo è fatto di ragazzi di valore. E’ la nostra forza quella del farsi trovare tutti pronti. E’ una mia caratteristica riconosciuta anche dalla società, cerco di fare il mio dovere quando chiamato in causa. In generale chi è entrato ha fatto bene ed è la dimostrazione che il gruppo è coeso dal primo all’ultimo».

NON SI ARRABBIA PERCHE’ NON GIOCA SPESSO? – «E’ la domanda che a volte mi faccio nella mia testa. Forse il mio carattere da bravo ragazzo mi porta a tenermi le cose dentro. E’ una cosa che anche io sento dentro di me, vedremo se uscirà anche all’esterno».

