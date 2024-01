Conferenza stampa Inzaghi post Juve Salernitana: le dichiarazioni del tecnico dopo il match dell’Allianz Stadium

(inviato all’Allianz Stadium) – Filippo Inzaghi in conferenza stampa dopo Juve Salernitana.

RISPOSTA SQUADRA: « Sicuramente potevamo fare di più, ma quando cambo così tanti giocatori purtroppo può succedere. La partita di Verona ci ha falcidiato. Rientreranno Fazio e Candreva. Se non facevamo la classica partita perfetta diventava difficile. Unica nota positiva è aver dato la possibilità a chi ha giocato bene. Stasera poco giudicabile per tutti i cambi che ho dovuto fare».

UMORE SQUADRA E SALERNITANA IN CAMPIONATO: «Sarà una squadra diversa in campionato perche sta giocando bene ultimamente. Umore ovviamente non è buono e spiace per i tifosi. Rientreranno Fazio e Candreva e vedremo una Salernitana diversa. Con il Milan abbiamo giocato bene, in campionato sarà tutta un’altra partita».

MERCATO: «Al mercato ci pensa il direttore che è bravissimo, io penso ad allenare. Mi auguro che i ragazzi tornano ad essere quelli di Verona».

