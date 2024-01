Massimo Mauro risponde dopo l’attacco di ieri di José Mourinho: le dichiarazioni dell’ex centrocampista verso il portoghese

Negli studi di Mediaset, Massimo Mauro ha così risposto alle accuse di José Mourinho. Le parole dell’ex Juve.

LE PAROLE – «Non devo ripetere niente di quello che ho detto 10 giorni fa. Lì c’è il rispetto per Mourinho. Se parliamo di calcio lo ascolto un mese di seguito, se ha bisogno di un nemico non sono disponibile. Non posso fare il nemico di nessuno. Lui sa il fatto suo, è un grande comunicatore e se ha fatto quello che ha fatto avrà i suoi motivi. Quello che ho detto è il mio lavoro. Io ho sempre rispettato tutti».

