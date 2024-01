Rugani a Sky: «Abbiamo qualità per giocare meglio e l’abbiamo dimostrato. Il mio gol? Ha dato serenità». Le parole

Rurgani ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport dopo il 6-1della Juve alla Salernitana in cui ha segnato un gol.

ESULTANZA CON CHIESA – «Mi ha un po’ offeso per la testata, però tutto bene…Sono molto contento del gol, in un momento delicato, serviva per darci la serenità giusta per finire la partita più tranquilli. Poi siamo stati bravi a dilagare».

TANTI GOL -«E’ la dimostrazione che abbiamo qualità per fare più gol e giocare meglio. Oggi a tratti abbiamo giocato molto bene. Probabilmente lo schiaffo preso all’inizio ci ha fatto molto bene. Dobbiamo prendere il positivo di questa partita, ce n’è molto. Anche chi ha giocato meno e ha giocato dall’inizio e chi è entrato ha fatto vedere che è sul pezzo. Il gruppo è molto unito verso gli obiettivi».

I GIOVANI – «E’ una cosa bella, veramente bella, vedere i ragazzi che arrivano dall’Under 23 e Primavera crescere in prima squadra. Adesso sono più grandicello e li guardo con occhio particolare. Se prima pensavo più a me adesso sono molto preso dalla loro crescita e dal loro livello. Cerco di capire quello che possono fare e raggiungere. Diversi giovani possono avere un bel futuro senza mettergli pressione. Vedo belle cose».

VANTAGGIO SENZA COPPE – «E’ un vantaggio affrontare la settimana lunga, prepararla fisicamente e tatticamente. Sappiamo che questo è un anno particolare, ci permette di lavorare di più e ci dà occasione di preparare meglio le partite spendendo meno energie e preservando i giocatori da acciacchi vari. Cerchiamo di sfruttare il vantaggio».

IL SUO IMPIEGO IN STAGIONE – «Sono uno che pensa più a se stesso, è il mio carattere. Mi conoscono, sono qua da 8 anni, è una qualità apprezzata da tutti. E’ una parte di me».

The post Rugani a Sky: «Abbiamo qualità per giocare meglio e l’abbiamo dimostrato. Il mio gol? Ha dato serenità» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG