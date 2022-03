Il portiere della Roma Rui Patricio ha dichiarato che vincere la Conference League è un obiettivo da raggiungere.

Ruiz Patricio ha parlato in conferenza stampa della gara di oggi contro il Vitesse. “È una partita importante, abbiamo l’occasione per continuare a poter vincere il titolo. Dobbiamo crederci. Le competizioni vanno affrontate con la voglia di vincere e domani è un passo importante. Io penso a lavorare ogni giorno per migliorare e aiutare la squadra”.

Mourinho

“Sto in un buon momento di forma, ma deve essere uno stimolo. Quello che conta è vincere le partite. Difesa a 3 o a 4? Entrambe, ma conta di più l’organizzazione e che ognuno faccia il suo compito. Sono io che devo fare il meglio per aiutare la squadra, che sia con la difesa a tre o a quattro. Dobbiamo migliorare ancora, Dal punto di vista difensivo, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così, per vincere le partite”.

