Ecco le parole dell’ex direttore Walter Sabatini di Salernitana e Roma, così parla alla Gazzetta dello Sport del Milan: “Chi è in pole position per il titolo? Il Milan, perché ha creato i presupposti per rivincere. Maldini e Massara sono bravissimi.“

Parlando del nuovo acquisto belga: “Calma, è un ragazzo destinato a una grande carriera, ma non è ancora all’altezza di Dybala o Pogba, lo diventerà con il tempo. Può ricoprire molti ruoli tra centrocampo e attacco, Pioli dovrà trovargli la collocazione giusta.“

Collovati sempre alla Gazzetta dello Sport, parla dei rossoneri: “Trovo analogie tra questo Milan e quello della prima stella. Il calcio totale e innovativo di Liedholm lo rivedo in Pioli, così come rivedo me e i miei compagni in questo Milan, che è aggressivo, affamato e ha voglia di vincere. Ripetersi non è facile e bisognerà vedere come si integreranno i nuovi. Il prossimo avversario del Milan sarà il Milan stesso e poi l’Inter.“

